جارديان: جونسون يحاول إقناع ترامب بالقضية الأوكرانية

أجرى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، محادثات مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول أوكرانيا خلال جولته في الولايات المتحدة، في محاولة على ما يبدو لعرض القضية الأوكرانية على الرئيس الأمريكي السابق المتشكك حيال تلك القضية.

وقال المتحدث باسم جونسون إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق التقى بترامب "لمناقشة الوضع في أوكرانيا والأهمية الحيوية لانتصار أوكرانيا"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المناقشات مع ترامب، التي لم يتم الكشف عن مكانها، ربما تركزت على محاولة جونسون (الداعم القوي للقضية الأوكرانية) لإقناع ترامب بأفكاره.

وأشاد ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل، مرارا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبدو أنه يتخذ موقفا محايدا بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

ورفض ترامب، خلال مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، في وقت سابق الشهر الجاري، الإفصاح عما إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا الحرب، قائلا: "الروس والأوكرانيون، أريدهم أن يتوقفوا عن القتال. وسأفعل ذلك في غضون 24 ساعة (في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024)".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قد أفادت في وقت سابق، بأن ترامب دعا جونسون لحفل الغداء، خلال جولة جونسون في الولايات المتحدة، التي زار فيها مدينة دالاس بولاية تكساس ولاس فيجاس بولاية نيفادا.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن بوريس جونسون كان يتحدث أمام ممثلي الحزب الجمهوري، وحثهم على عدم التخلي عن دعم أوكرانيا.