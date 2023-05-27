نجح فريق بايرن ميونيخ بقيادة توماس توخيل، المدير الفني للفريق البافاري، في تحقيق لقب الدوري الألماني للمرة الـ11 في تاريخه.

وبعد سيناريو مجنون وعناد كبير من قبل بروسيا دورتموند فشل في تحقيق لقب الدوري الألماني، ليهديه إلى بايرن ميونيخ.

بايرن ميونيخ دخل مباراة الجولة الأخيرة مع كولن محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 68 نقطة، وبعد أن حقق الفوز أمام كولن بنتيجة 2-1 في أخر 10 دقائق من المباراة، وصل للنقطة الـ71 في المركز الأول.

في حين لم يحسن فريق بروسيا دورتموند الهدية التي منحها له فريق بايرن ميونيخ في الجولة قبل الأخيرة بعد أن تعادل مع ماينتس بنتيجة 2-2، ليرفع رصيده لـ71 نقطة ويتساوى مع بايرن ميونيخ إلا أن الفريق البافاري نجح في الفوز باللقب بفارق الأهداف.

ليستمر سطو فريق بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني لمدة 11 عامًا على التوالي، رافضًا أن يكسر أي فريق رقمه القياسي بالتتويج باللقب المحلي لمدة 33 مرة.

بروسيا دورتموند كان يمني النفس أن يتوج باللقب رقم 11 في تاريخه، حيث يعود أخر لقب دخل دولاب بطولات الفريق الأصفر في موسم 2011-2012 عندما كان ضمن صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد زيدان.