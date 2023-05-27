برشلونة يحدد خطة بديلة لضم ميسي

ينتظر برشلونة موفقة رابطة الليجا الإسبانية، على خطة الجدوى الاقتصادية الخاصة بهم، من أجل اتخاذ خطوات حاسمة سواء بتجديد عقود اللاعبين، أو حتى التعاقد مع صفقات جديدة.

كان من المتوقع في البداية أن يصل الضوء الأخضر هذا الأسبوع ، ولكن كانت هناك تأخيرات حيث طلبت رابطة الليجا وثائق جديدة مع حسابات محدثة بعد تأكيد رحيل جوردي ألبا وجلب رعاة جدد.

ووفقًا لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن الأولوية القصوى لفريق برشلونة أصبحت تسجيل عقود الثنائي رونالد أراوخو، بابلو جافي. فيما ستكون عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي واحدة من الأهداف الأخري ذات الأهمية بالنسبة لخوان لابورتا وإدارته.

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الجاري، ولديه عرض من فريق الهلال السعودي بقيمة 500 مليون يورو في الموسم الواحد.

واختتمت الصحيفة أنه في حالة فشل تعاقد برشلونة مع ميسي، فإن إدارة البلوغرانا لديه خارطة مشابهة للنجم الارجنتيني، سيعمل النادي على الحصول عليها في حالة فشل التوصل لاتفاق مع لاعب باريس سان جيرمان.