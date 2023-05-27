كشف أثري جديد بسقارة يضم توابيت وقطع من الفخار للعصر القديم

يعلن المجلس الأعلى للآثار، خلال مؤتمر بعد قليل، عن كشف أثري جديد في منطقة آثار سقارة، حيث يضم الكشف أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية.

يأتي ذلك بحضور أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، قيادات المجلس الأعلى للآثار، وأعضاء البعثة الأثرية العاملة في المنطقة وصاحبة الكشف الأثري.

ويوجد بالكشف الأثري مجموعة من التماثيل البرونزية، وتوابيت من عصر الدولة القديمة، والحديثة، وبها أيضا قطع أثرية من الفخار

يذكر أن، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قال إنه توجد فى مصر 250 بعثة أجنبية تعمل على مستوى الجمهورية من 25 دولة.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه على مدار السنوات القليلة الماضية كانت البعثات المصرية لها السبق فى كل الاكتشافات.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال البعثة المصرية بدأت منذ أبريل 2018 على سقارة، حيث إن كل موسم توجد به اكتشافات جميلة أبهرت العالم ووجهت أنظاره كله لمنطقة سقارة المتميزة.