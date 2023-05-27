منتخب الجمباز الفني يتوج بذهبية البطولة الإفريقية للفرق

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توج منتخب مصر لرجال الجمباز الفني بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق بالبطولة الإفريقية رقم 17 المقامة في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 24 وحتى 28 مايو الجاري.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات وهي مصر والكاميرون والجزائر وأنجولا والسنغال والمغرب ومالي وجنوب إفريقيا البلد المضيف علمًا أنها مؤهلة لبطولة العالم في بلجيكا سبتمبر المقبل.

وكانت، بعثة منتخب مصر للجمباز الفني للرجال والآنسات قد غادرت القاهرة الثلاثاء الماضي متجهة إلى

جنوب إفريقيا للمشاركة في بطولة إفريقيا للجمباز الفني خلال الفترة من 24 حتى 28 مايو الجاري.

ويمثل منتخب مصر للجمباز الفني رجال:عمر محمد العربي وأحمد عبد الرحمن وزياد خاطر ومحمد عفيفي وعبد الرحمن عبد الحليم، ويشرف على الإدارة الفنية جمال بشير المدير الفني ويعاونه شريف جودت المدرب.

بينما يمثل منتخب مصر للجمباز الفني انسات: "جنى محمود وجنى عبد السلام وساندرا الصادق وندى عوض ونانسي طمان"، فيما يقود الفريق فنيًا زكريا غالب المدير الفني ويعاونه المدربين محمود سيد وسلمى السعيد.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز أن منتخب الجمباز الفني رجال وآنسات يمتلك لاعبين على أعلى مستوى اكتسبت خبرات كبيرة من خلال المشاركات القارية والدولية والعربية.

واضاف أمين ان منتخبنا الوطني يعتبر واحد من افضل المنتخبات الأفريقية فى الآونة الاخيرة ومرشح بقوة لاعتلاء منصات التتويج في بطولة أفريقيا للجمباز الفني التي تنظمها دولة جنوب إفريقيا.