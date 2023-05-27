محلل سوداني عن قرار استدعاء قوات الاحتياط: يحميهم من عناصر الدعم السريع

تحدث المحلل السياسي السوداني عثمان الميرغني، عن حيثيات قرار القوات المسلحة السودانية باستدعاء الضباط المتقاعدين، قائلًا إن قوات الدعم السريع كانت تستهدف متقاعدي القوات المسلحة، ويسألون عنهم في كل الأحياء التي يدخلونها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن هذا الاستهداف شكل نوعًا من المواجهة المستترة بين الدعم السريع ومتقاعدي القوات المسلحة.

وذكر أن استهدافهم لم يكن له أي داع، خاصة أن بعضهم ترك الخدمة من سنوات طويلة، وأصبحوا مدنيين.

ولفت إلى حمل متقاعدي القوات المسلحة بطاقات عسكرية لأنهم يتلقون بعض المساعدات من مستشفيات عسكرية، لكن لا يمارسون أي عمل عسكري.

وكانت وزارة الدفاع السودانية، قد دعت جنود الاحتياط والجنود المتقاعدين إلى التوجّه لأقرب قواعد عسكرية إليهم وتسجيل أسمائهم.

وقال الجيش، إنه على كل الجنود المتقاعدين وكل الرجال القادرين على حمل السلاح أن يستعدوا للدفاع عن أنفسهم.