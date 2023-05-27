مقتل عنصرين من حرس الحدود الإيراني في اشتباكات مع طالبان شرقي إيران

قتل عنصران من قوات حرس الحدود الإيراني، إثر الاشتباكات مع قوات حركة طالبان على حدود محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، وولاية نيمروز الأفغانية.

وذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية، اليوم السبت، أنه "قتل عنصران من قوات حرس الحدود الإيراني، إثر الاشتباكات التي وقعت اليوم مع عناصر طالبان في محافظة سيستان وبلوشستان شرقي البلاد".

ووقعت اشتباكات مسلحة بين حرس الحدود الإيراني وقوات "طالبان"، على حدود محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، وولاية نيمروز الأفغانية، وفقا لـ"مهر" الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن نائب القائد العام للشرطة في إيران، قاسم رضائي، قوله إنه "حوالي الساعة العاشرة صباح اليوم السبت ، بدأت قوات تابعة لطالبان من الجانب الأفغاني، دون مراعاة القوانين الدولية وحسن الجوار، بإطلاق رشقات نارية على منطقة زابول عند حدود محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية .. ما ترتب عليه رد حرس الحدود الإيراني بشكل صارم”.

وأضاف نائب قائد الشرطة الإيرانية: "عقب بدء الاشتباكات الحدودية من قبل طالبان، أصدر قائد شرطة البلاد، العميد أحمد رضا رادان أوامر حاسمة لحرس الحدود وشدد على ضرورة الدفاع عن الحدود بشجاعة وشفافية وبشكل حاسم وعدم السماح لأحد بالتعدي والاقتراب من الحدود الإيرانية".

وجاء في الامر الصادر عن قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني أن القوات الإيرانية على الحدود سترد على أي تعد وتطاول حدودي بحزم وعلى السلطة الحاكمة في أفغانستان حاليا ان تكون مسؤولة حيال خطوتها الطائشة التي تخالف المبادئ الدولية.