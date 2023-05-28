قال فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، إنه عانى كثيرا قبل رحيله عن الفريق الأبيض.

وأضاف ساسي في تصريحات تليفزيونية: "عانيت كثيرا من الأخبار غير صحيحة خلال وجودي في مصر، وخاصًة قبل الرحيل عن الزمالك".

وأكمل: "كانت فترة صعبة أن أرد على ما يقال والناس ترد والأمور تكبر أكثر، الجماهير تعرف معدن فرجاني ساسي".

وتابع: "لا أتابع الأخبار والسوشيال ميديا ومع ذلك كانت تصل إلي، لو أعطيتها اهتماما لتأثرت، كان زملائي يسألونني لكن ذلك لم يمثل ضغطا علي".

وأتم: "الجماهير كانت تدعمني دائما في ظل الأخبار المزيفة، وكان هناك حملات لدعمي بكل الوسائل المتاحة، وذلك ساعدني على تجاوز أي شيء يحدث".