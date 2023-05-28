 ساسي: عانيت كثيرا قبل الرحيل عن الزمالك.. ودعم الجماهير ساندني - بوابة الشروق
الأحد 28 مايو 2023 12:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

ساسي: عانيت كثيرا قبل الرحيل عن الزمالك.. ودعم الجماهير ساندني

علي البحيري
نشر في: السبت 27 مايو 2023 - 11:48 م | آخر تحديث: السبت 27 مايو 2023 - 11:48 م

قال فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، إنه عانى كثيرا قبل رحيله عن الفريق الأبيض.

وأضاف ساسي في تصريحات تليفزيونية: "عانيت كثيرا من الأخبار غير صحيحة خلال وجودي في مصر، وخاصًة قبل الرحيل عن الزمالك".

وأكمل: "كانت فترة صعبة أن أرد على ما يقال والناس ترد والأمور تكبر أكثر، الجماهير تعرف معدن فرجاني ساسي".

وتابع: "لا أتابع الأخبار والسوشيال ميديا ومع ذلك كانت تصل إلي، لو أعطيتها اهتماما لتأثرت، كان زملائي يسألونني لكن ذلك لم يمثل ضغطا علي".

وأتم: "الجماهير كانت تدعمني دائما في ظل الأخبار المزيفة، وكان هناك حملات لدعمي بكل الوسائل المتاحة، وذلك ساعدني على تجاوز أي شيء يحدث".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك