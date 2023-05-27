النقض تؤيد إعدام قاتل جاره داخل المسجد في بنى سويف

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على قاتل جاره داخل المسجد في بنى سويف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رضا حسین، وعضوية المستشارين علي حسنين، وعادل عمارة، وأحمد أمين، وهشام الجندي، والدكتور أكرم بكري، ومحمد تركي، وتامر الجمال، وحسن ذكي، وحاتم عبد الباري سليمان، وحسام حسين الجيزاوي، ومحمد باشا.

وفي 2020 قضت محكمة جنايات بني سويف بمعاقبة المتهم سليمان خالد بالإعدام شنقا وذلك لقتله جاره داخل إحدى المساجد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم استل سكينا نتيجة خلافات بينه وبين جاره، واستغل استغراق جاره في النوم داخل المسجد منتظراً الصلاة حيث لم يتواجد أحد وطعنه وذبحه من رقبته.