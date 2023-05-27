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حددت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، جلسة 25 يونيو للنطق بالحكم في محاكمة 24 متهمًا في قضية "أحداث شغب السلام" التي حملت رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

كانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان، المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة، باستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان، وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، واستخدام المفرقعات لتعريض حياة المواطنين للخطر.