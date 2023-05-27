نصح نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب، الراغبين في الاستثمار بالذهب بالتوجه نحو الشراء خلال الفترة الحالية في ظل تراجع الأسعار خلال الآونة الأخيرة، معقبا: «أشجع المشتري على الشراء، السعر حاليا معتدل ومناسب جدًا، مقارنة بالسعر السابق 2800 جنيه».

وأضاف في تصريحات لفضائية قناة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، أن سعر الذهب عيار 21 سجل 2375 جنيهًا خلال التعاملات المسائية الجمعة، مقارنة بـ 2340 جنيها خلال تعاملات بداية اليوم، متوقعا أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة مرحلة جديدة من الصعود.

ورد ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية مقارنة بنظيرتها في الأسواق العربية؛ إلى ارتفاع الأسعار بالسوق الموازي، لا سيما بعد هبوط سعر الأوقية العالمي إلى مستويات 1948 دولارًا، عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير.

وأكد أن لجوء المستثمرين إلى بيع الذهب؛ بغرض الاستثمار في الأوراق المالية؛ ساهم في تراجع السعر العالمي، منوها أن السوق المحلي لا يزال يشهد حالة من ارتفاع الطلب في ظل قلة العرض.