يحتفل الدبلوماسي الكبير هنري كيسنجر، اليوم 27 مايو بعيد ميلاده: ليكمل 100 عام من العمر، ويخطو بقدميه القرن الثاني من حياته، والتي قضى أغلبها في أروقة السياسية الأمريكية قريبا من دوائر صنع القرار بين وجوده كعضو بارز بجهاز المخابرات، ثم مجلس الأمن القومي، ويختم أسواره الرسمية بتوليه وزارة الخارجية في السبعينيات بعهد الرئيسين نيكسون وفورد، في وقت تلاطمت به أمواج الأزمات السياسية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط.



ورغم مغادرته للمناصب الرسمية، إلا أن تأثيره لم يغب، فواصل تقديم التحليل والكتابة الأكاديمية، ومتابعة الأحداث العالمية حتى وقتنا الراهن مع الحرب الروسية الأوكرانية.



وخلف الحضور والتأثير الكبير الذي تمتع به كسينجر، شهدت السنوات الأولى من حياته صورا من المعاناة، أوردها الكاتب محمد حسنين هيكل بكتابه "الحل والحرب".



• عاصفة هتلر



يقول هيكل، إن التاريخ في رأي كيسنجر، لا يلغي أهمية عنصر المصادفة، أو الحادثة - على حد تعبيره هو - وإن كانت المصادفة أو الحادثة لا تقع في فراغ من التاريخ.



ويتحدث عن شخصيته، بأنه صبي يهودي: هنريش كسينجر، في الثالثة عشرة من عمره في مدينة فورت بألمانيا سنة 1936، وعاصر هتلر في عنفوان قوته في ألمانيا النازية، والعاصفة بدأ هبوبها ضد اليهود، والجحيم الذي كان ينتظرهم في معسكرات الاعتقال على وشك أن يفتح أبوابه.



جرأة

يضيف هيكل، واصفا انتماء كسينجر عن مجموعته الدينية، أنه كان يعلق على صدره نجمة داود باللون الأصفر تقول لكل الناس إنه يهودي هكذا كانت الأوامر، والنجمة الصفراء على صدر أي إنسان رجلاً أو امرأة أو طفلاً دعوة للاضطهاد، والصبي يتعرض لكل أنواع الاضطهاد حتى من زملائه في مدرسة فورت الثانوية إلى درجة السب والضرب.‏



• هنريش إلى هنري



وأبوه يفكر في الهجرة إلى أمريكا، ويهاجر فعلا، ويصل هنريش إلى نيويورك وإحساسه بالخطر، وبعدم الأمن يلاحقه طول الوقت لدرجة أنه كان ينتقل من رصيف إلى رصيف في نيويورك عندما يرى جماعات من الصبية قادمين في اتجاهه، كأنهم حتى هنا في أمريكا يتربصون به!‏، ‏ويغير أبوه اسمه من هنريش إلى هنري، كأنما التخلي عن الاسم الألماني القديم خلاص من التجربة الألمانية القاسية.



• صبي بمصنع فراء



وصورة أخرى من المشقة، حينما ألحقه أبوه بمصنع إعداد فراء يعمل في مخزنه، يعد الداخل والخارج من الجلود إليه.

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ولكن الأم تريده أن ينتهز الفرصة التي تتيحها له أمريكا، ويذهب إلى المدرسة ويدرس المحاسبة على أصولها حتى يكون على الأقل موظفا في المخزن وليس مجرد عامل فيه، وهكذا يلتحق بمدرسة ليلية لتعليم المحاسبة ومسك الدفاتر وإعداد قوائم الجرد!‏.



وإلى هنا وحياة هنري كيسنجر عادية، كحياة أي مهاجر يهودي آخر من ألمانيا النازية، لا أعد نفسه لدور، ولا المصادفة أو الحادثة فتحت أمامه بابًا لفرصة يدخل منه ليمسك بها.