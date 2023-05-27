العراق يحول أموال لمصرف سعودي لتأمين الإنفاق على الحجاج الإيرانيين

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، إن بلاده ستتولى تحويل الأموال من الحساب الإيراني، في مصرف التجارة العراقي، إلى أحد المصارف السعوديَّة لتأمين الإنفاق على الحجاج الإيرانيين في موسم الحج القادم.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان، بأن الوزير تلقى اتصالا من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وأضاف، أن المباحثات الهاتفيَّة تناولت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، كما تطرقا إلى التحويلات المالية من الحساب الإيراني في مصرف التجارة العراقي إلى أحد المصارف السعودية، بهدف تأمين الإنفاق على الحجاج الإيرانيين في موسم الحج القادم.

وفي ملف آخر، أشار الوزير العراقي، إلى انخفاض تصدير الغاز من الجانب الإيرانيّ إلى محطات الكهرباء العراقيَّة، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء وتسبب بانعكاسات على الحياة اليومية.

وقدم وزير الخارجية الإيراني شكره للحكومة العراقية ووزارة الخارجية، لإيجاد حل لمسألة التحويلات المالية مع الجانب الأمريكي.

وأكد أن مشكلة الغاز فنيَّة وليس هناك قرارًا حكوميًا لتخفيض إرسال الغاز إلى المحطات الكهربائية في العراق.