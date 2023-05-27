فتح مقتل طبيبتين قبطيتين في السودان مطلع مايو الجاري، الحديث حول صفحات منسية من التاريخ المصري في السودان، سيما في عصر وحدة مصر والسودان، وما تركه وجود المصريين من أثر وفضل في الدوواوين الحكومية السودانية حتى الوقت الحالي.

ما القصة؟

في السابع من مايو الجاري أعلنت وزارة الصحة السودانية في ولاية الخرطوم، وفاة الدكتورة القبطية مجدولين يوسف غالي استشارية التخدير والإنعاش، وشقيقتها الدكتورة ماجدة، تحت أنقاض منزلهما بحي العمارات في العاصمة السودانية الخرطوم بعد استهدافه بصاروخ، ودفنهما في حديقة منزلهما، بسبب تعذر الوصول إلى المقابر، نتيجة الصراع الدائر بين الجيش السوداني ووحدات الدعم السريع، منذ 15 أبريل الماضي.

وعلى هامش هذا الخبر، اندلع جدل بين ناشطين مصريين وسودانيين على موقع تويتر، حول جنسية كلًا من الدكتورة مجدولين وشقيقتها ماجدة.

بينما يؤكد مصريون على أن مجدولين وماجدة طبيبتان مصريتان ، يعتقد ناشطون سودانيون غير ذلك ويصرون على أن كلتيهما سودانيتان.

ذلك الجدل عززه ما نشرته مواقع مصرية وصحف عربية باعتبار أن كلًا من مجدولين وماجدة مصريتان قبطيتان، وهو المصطلح الذي يوصف به المصريون وحدهم في كل المراجع والمصادر اللغوية والتاريخية.

جدل حول وفاة الطبيبتين

في 12 مايو الحالي، نشر الناشط المصري نور خليل خبر وفاة الطبيبة ماجدولين يوسف غالي وشقيقتها على حسابه بموقع تويتر وقال " جرت مراسم دفن الشقيقتين الطبيبتين المصريتين دكتورة ماجدولين يوسف غالي استشارية التخدير والانعاش وشقيقتها دكتورة ماجدة أخصائية الأسنان في حديقة منزلهن في حي العمارات بشارع ٣١ بالخرطوم"

تفاعل على تغريدة نور خليل مجموعة من السودانيين، معلقين بأن مجدولين وماجدة سودانيتين على غير ما ذكر "خليل"، ليفتح النقاش جدلًا حول هوية المجتمع القبطي في السودان وتاريخه وعلاقة أقباط مصر بالسودان.

على الرغم من أن الوجود القبطي في السودان يعود إلى أكثر من 1300 عام، بحسب الدليل العالمي للأقليات والشعوب الأصلية، لكن الكثيرين من الأقباط الحالين ينحدرون من المهاجرين المصريين الجدد الذين كانوا على صلة قوية بالسودان منذ العصر الحديث، بداية من عهد محمد علي باشا.

إذ كان عدد من موظفي مديريات السودان موظفون وحاسبون من أقباط مصر، وفقًا لكتاب "السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية" للكاتب الصحفي المصري عبد الله حسين.

بحسب سيرته الذاتية المنشورة على موقع "مؤسسة هنداوي" التي نشرت مؤلفاته، كان عبد الله حسين أحد أعضاء اللجنة الاستشارية العليا للتعاون، التي وضعت قانون التعاون في سنة ١٩٢٧م، وعضوًا في البعثة المصرية للسودان، كما أنه من مؤسِّسي جمعية نهضة القرى، ومؤسِّس جمعية الشبيبة المصرية، وجمعية الدراسات السودانية، وجمعية الدراسات الأفريقية، واتحاد ضاحية الأهرام. كما عمل محرِّرًا بجريدة الأهرام، وكان أستاذًا بقسم الصحافة في الجامعة الأمريكية حتى عام ١٩٤٢م.

يشرح عبدالله حسين جزءًا هامًا من تاريخ أقباط مصر في السودان، ودورهم الذي ظهر بقوة حين استعادت القوات الإنجليزية - المصرية بقيادة كتشنر سردار الجيش المصري، في الفترة 1896-1899، بعد أن خسرت القوات الخديوية الأراضي خلال الثورة المهدية.

وأتاح التدخل الأنجلو-مصري في السودان عام في 1898 للأقباط قدرًا أكبر من الحرية الدينية والاقتصادية، ووسعوا أدوارهم الأصلية كحرفيين وتجار لتشمل التجارة، والبنوك، والهندسة، والطب والخدمة المدنية.

وعين الإنجليزُ السوريين والمصريين في وظائف الترجمة والحسابات بعد استعادة السودان، وكان من الأقباط شاهين جرجس بك سكرتير عربي السردار، وروفائيل خليل، وواصف جرجس، وقديس عبد الملك.

ويشير مؤلف كتاب "السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية" الصادر عام 1935، إلى أنه مع مرور مع الوقت صار أكثر موظفي الحكومة السودانية (الكتاب والحاسبين) من الأقباط المصريين.

ويعود السبب في ذلك أن نسبة المتعلمين من الأقباط كانت أكثر من المسلمين المصريين،" ذلك أنَّ عدد الموظفين الأقباط في الحكومة المصريَّة كان كثيرًا جدٍّا، وكانت هناك دواوين حكومية — كالسكك الحديدية والبريد — تكاد لا تعرف موظفًا مسلمًا، ويرجع هذا إلى نشاط الأقباط وصبرهم جلدهم وسبقهم — في دخول مدارس الأمريكان والبعثات المسيحية الوافدة على مصر المدارس الأميرية — إخوانهم المسلمين، وقبولهم العمل في البلاد السحيقة كالسودان والإفادة من علاوات السُّودان ومضاعفة سني المعاش، وقد اقتنى الكثير منهم ثروات،كما انتفعوا بالوقت فاشتغلوا بالتجارة" بحسب نص الكتاب.

وبشكل عام، أصبح للأقباط المصريين فضلًا في نظام العمل في دواوين الحكومة السودانية، ونجحوا في الوظائف والتجارة، وهو ما جعلهم محط إعجاب الرؤساء الإنجليز، ورغم اتجاهات الحكومة السودانية في ذلك الوقت لتقليل عدد الموظفين غير السودانيين في دواوين الحكومة، إلا أنه بقي عدد من المصريين (الأقباط) في الحكومة، إذ "أنشأوا مدارس ناجحة في الخرطوم والعطبرة وأم درمان وأندية محترمة، ولهم كنائس، وقد أعلوا كلمة مصر في السُّودان".

ماجدولين وماجدة.. مصريتان أم سودانيتان؟

يضعنا السياق التاريخي أما صورة واضحة لدور الأقباط المصريين في السودان في الدواوين الحكومية وفي الحياة العامة، وحرصهم على تواجدهم في المجتمع السوداني، ويذكر مؤلف كتاب "السودان من التاريخ القديم..." إلى أن الأقباط المصريين آثروا عدم تشتت أولادهم بإرسالهم إلى مصر لاستكمال تعليمهم في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة، فقرروا استئجار دار مدرسة الأمريكان " وتآزر الموظفون جميعًا في نفقاتها التي بلغت ألف جنيه بنسبة معينة من رواتبهم، وافتتحت رسميٍّا سنة 1926".

لذلك، تعتبر الدكتورة مجدولين وشقيقتها ماجدة امتدادًا لأقباط مصر الذين استمروا في العمل في الدواوين الحكومية السودانية، وكان لها دور بارز في معالجة المصابين بفيروس كورونا في السودان، حسب كيرلس سمير الخادم بكنيسة أم درمان في السودان وأحد أقباط السودان.

يقول كيرلس سمير في تصريحات للشروق، إن وجود الأقباط المصريين في السودان كان قبل الاستعمار الإنجليزي، تحديدًا في العصر العثماني حين تعرضوا للاضطهاد، واضطروا إلى الهجرة للسودان " هاجر أجدادنا إلى السودان، وكان جدي مولود في السودان، فأصولنا قبطية مصرية، لكن إحنا سودانيين أبًا عن جد في الميلاد"

ويصر كيرلس على أنه "سوداني" وكل أقباط السودان المعاصرين بمن فيهم الدكتورة ماجدولين وشقيقتها ماجدة " المجتمع القبطي في السودان يعامل مثل أي قبيلة سودانية، فهو جزء من نسيج المجتمع"، مضيفًا أن أصول الدكتورة مجدولين مصرية قديمة، لكنهما عاشا في السودان، وقدما خدمات جليلة ولا يصح معاملتهما على أنهما مصريتان.

يتفق مع ذلك "ياسر" أحد الجيران السابقين للدكتورة ماجدولين في حي العمارات بالخرطوم قبل مغادرته البلاد، ويقول لـ الشروق " إن الدكتورة مجدولين سودانية المنشأ والميلاد، وهو شأن الكثير من الأسر السودانية التي لها جذور مصرية.

وطبقًا للصورة المتداولة للدكتورة مجدولين، فهي لا تشبه شعب السودان من ناحية لون البشرة، وتقترب ملامحها أكثر من الشعب المصري، يتفق مع ذلك مصدر من لجنة "مقاومات العمارات" وهي لجنة شعبية تابعة للحي الذي كانت تعيش فيه الدكتورة مجدولين، فيقول لـ الشروق " أقباط السودان يشبهون المصريين، لكنهم مولودين و متربيين في السودان".

وتقدر بيانات البنك الدولي إجمالي عدد سكان السودان بأكثر من 45 مليون نسمة (إحصاء عام 2021)، حوالي 91 % منهم مسلمون، فيما تتوزع النسبة الباقية على 36 طائفة مسيحية في البلاد. يقيمون في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المدن الكبرى، مثل الخرطوم، وبورتسودان، وكسلا، والقضارف، والأبيض، والفاشر، بحسب " التقرير الدولي بشأن الحرية الدينية في السودان" الصادر في 2019 والذي استند على بيانات الحكومة السودانية.