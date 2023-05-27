متعب: اللائحة سبب تأجيل مباريات الأهلي ولا توجد مجاملات

رفض عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية المصرية، الانتقادات التي تعرضت لها الرابطة بسبب تأجيل مباريات للأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي لعب 23 مباراة في الدوري المصري الممتاز، مع وصول المسابقة للجولة 29، علمًا بأن الأهلي يخوض مباراة مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين المقبل، وهي المباراة الثالثة خلال أسبوع واحد فقط.

وقال عماد متعب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «هناك لغط يثار بشأن مؤجلات الأهلي بشكل غير صحيح.. هناك لائحة واضحة وضعت منذ انطلاق الموسم، وهي تأجيل المباريات التي تقع بين مواجهات الأدوار الإقصائية للبطولة الإفريقية، وأمر طبيعي أن يتم تأجيل مباريات للأهلي كونه الوحيد الذي أكمل المشوار حتى النهاية».

وأضاف: «لقد لعب الأحمر مبارياته في الدوري بشكل طبيعي، وتم تأجيل بعض المباريات له التي تعارضت مع خوض منافسات بدوري أبطال إفريقيا خارج مصر».

وتابع: «لا صحة لما يتردد عن مجاملة الأهلي، لكن الأمر تطبيق اللائحة الحالية التي أقرتها الرابطة قبل انطلاق الموسم، والقياس على دوريات أخرى وأندية أخرى غير مصرية غير موضوعي وغير منطقي».

الأهلي تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف النهائي، بينما تأهل الوداد المغربي مستفيدًا من تعادله خارج الديار 2-2 مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بعدما تعادلا ذهابًا في المغرب بدون أهداف.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي على ملعب ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد 4 يونيو المقبل، فيما تقام مباراة الإياب في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 11 من الشهر ذاته.