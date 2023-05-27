 أتلتيكو توكومان يفوز على أرسنال ساراندي في الدوري الأرجنتيني - بوابة الشروق
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أتلتيكو توكومان يفوز على أرسنال ساراندي في الدوري الأرجنتيني

د ب أ
نشر في: السبت 27 مايو 2023 - 11:21 ص | آخر تحديث: السبت 27 مايو 2023 - 11:21 ص

حقق أتلتيكو توكومان انتصارا صعبا أمام أرسنال ساراندي، وتغلب عليه 1 / صفر مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن راميرو رويز خطف هدف الفوز لأتلتيكو توكومان في الثواني الأخيرة.

وارتفع رصيد أتلتيكو توكومان إلى 18 نقطة في المركز الثاني والعشرين بعد أن حقق الفوز الثالث له في الموسم مقابل ست هزائم وتسعة تعادلات.

أما أرسنال ساراندي، فقد تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع والعشرين قبل الأخير، بعد أن تلقى الهزيمة الثانية عشر له هذا الموسم مقابل أربعة انتصارات وتعادلين.


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