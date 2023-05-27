 وزيرا الصناعة الياباني والأمريكية يتفقان على تعزيز التعاون في أشباه الموصلات - بوابة الشروق
السبت 27 مايو 2023 9:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

وزيرا الصناعة الياباني والأمريكية يتفقان على تعزيز التعاون في أشباه الموصلات

د ب أ
نشر في: السبت 27 مايو 2023 - 9:14 ص | آخر تحديث: السبت 27 مايو 2023 - 9:14 ص
اتفق وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا ونظيرته الأمريكية جينا ريموندو، يوم الجمعة، على تعزيز التعاون في تطوير الجيل الجديد من أشباه الموصلات.

وخلال اجتماع في مدينة ديترويت الأمريكية، أكد الوزيران الحاجة إلى إعادة تفعيل سلاسل الإمداد العالمية مع شركاء آخرين ومن خلال مشاركات متعددة الأطراف مثل إطار العمل الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهي مبادرة اقتصادية بقيادة الولايات المتحدة تم إطلاقها العام الماضي وتشمل 14 دولة في المنطقة.

وقال بيان مشترك أصدره وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ووزيرة التجارة الأمريكية إنها سيشجعان مراكز أبحاث أشباه الموصلات في البلدين على العمل معا في وضع خارطة طريق لتطوير التكنولوجيا والموارد البشرية المرتبطة بالرقائق.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن ناشيمورا قوله في مؤتمر صحفي "نريد أن نسرع بدرجة كبيرة التعاون الياباني الأمريكي، بما في ذلك تطوير التكنولوجيا المستقبلية".

وأضاف البيان أن مجالات التعاون تشمل أيضا الذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني والتكنولوجيا الحيوية والكمية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك