كشف نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخايلو فيدوروف عن استخدامات جديدة للتطبيق الإلكتروني الخدمي الأوكراني "ديا" في ظل الحرب أبرزها الإبلاغ عن مواقع الجنود الروس في أوكرانيا.

واستعرض فيدوروف في كلمة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي قصة تدشين التطبيق عام 2019 والذى طوره 25 مبرمجا، قائلا إن المهمة بدأت بالتفكير كشركة ناشئة: إنشاء تطبيق سهل الاستخدام مثل تطبيق "واتسآب" أو "بوكينج دوت كوم"، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

ووفقا للصحيفة، يعمل حاليا الفريق على جعله أداة مفتوحة المصدر يمكن لأوكرانيا أن تقدمها لدول أخرى لبناء بنية تحتية رقمية عامة".

ونوهت "جارديان" بأنه في غضون ثماني ساعات من إطلاقه في سبتمبر 2019، بلغ عدد مستخدمي التطبيق المسمى "Diia" أو "ديا" مليوني مستخدم.

وتتضمن خدماته في أوقات استخراج وثائق رسمية، مثل: شهادة ميلاد أو عقد زواج، أو تجديد جواز السفر، ولكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية، شهد استخدام التطبيق زيادة كبيرة حيث تم استخدامه لجهود الحرب.

وبحسب جارديان، يتيح هذا التطبيق حاليا للأوكرانيين التقدم بطلبات للحصول على أموال لإصلاح المباني المدمرة، ومواصلة الاستماع إلى الراديو عند انقطاع الكهرباء.

كما يسمح بإنشاء "وثيقة إخلاء" رقمية تشمل جميع المعلومات الشخصية في مكان واحد "لتسريع تحديد الهوية في نقاط التفتيش"، وكذلك توفير دعم مالي إلكتروني للمشروعات الصغيرة للحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي، وقروض عقارية مدعومة من الدولة، وروبوت محادثة للإبلاغ عن مواقع القوات الروسية.

من جهته، قال دراجوس تودوراتش، عضو في البرلمان الأوروبي ومقرر مشارك في اللجنة البرلمانية لتقييم قانون الذكاء الاصطناعي: "إنه لأمر مدهش حقًا كيف تمكنت أوكرانيا من اتخاذ خطوات كبيرة في هذا التحول الرقمي، وهو انتقال لم يحققه البعض بعد، حتى في أوقات السلم".

وتم تثبيت التطبيق الآن على 19 مليون جهاز، أي 70% من جميع الهواتف الذكية بأوكرانيا، وأصبح نموذجًا للحكومات في جميع أنحاء العالم التي تحاول رقمنة الخدمات، وفقا للصحيفة.

بدوره، قال ماكسيم سفيسينكو (22 عامًا)، طالب قانون وتكنولوجيا أوكراني في بروكسل، إنه استخدم تطبيق "ديا" منذ البداية، وكذلك والداه وأجداده، مشيرا إلى أن التطبيق اتاح استمرارية فعل كل شيء في ظل الحرب.

وأوضح أنه أتاح للعديد من الأشخاص عبور الحدود. وتابع: "إذا سافرت إلى الخارج ولم يكن لديك جواز سفر أو فقدته، يمكنك فقط الذهاب إلى السفارة وإظهار (ديا) لهم. لست مضطرًا لمعرفة كيف يمكنك إثبات هويتك"، على حد تعبيره.