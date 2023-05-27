بروتوكول تعاون بين محافظة قنا والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

وقع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، اليوم السبت، بروتوكول تعاون بين محافظة قنا والهيئة؛ لتعزيز فرص الاستفادة من المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وتعزيز سبل التعاون لاستغلال الموارد الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة.



وأكد محافظ قنا، أن البروتوكول يهدف إلى وضع أسس التعاون المشترك والمثمر والبناء بين الطرفين في شتى المجالات التنموية فيما يخص تنمية إقليمي محافظة قنا والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وتذليل العقبات للمستثمرين بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على مجتمع الصعيد، وكذلك استكمال المشروعات المتوقفة والمتعطلة لأي سبب كان مع اختلاف أنواعها "صناعية، زراعية، تعدينية خدمية"، مع تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين وتسمى اللجنة التنسيقية المشتركة.



وأشار الداودي، إلى أهمية منطقة المثلث الذهبي، في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية، خاصة في تحقيق التنمية المستدامة لإقليم جنوب الصعيد، ضمن إطار استراتيجية التنمية الشاملة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المثلث الذهبي يقع بين القصير وسفاجا وقنا.



وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، أن قرار إنشاء المنطقة جاء بهدف تحقيق تنمية شاملة عبر إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة، إذ تتميز المنطقة الواقعة بين محور سفاجا - قنا شمالا ومحور القصير - قفط جنوبا بالعديد من العوامل والثروات التعدينية والموقع الجغرافي الاستراتيجي.



وأشار إلى أن المثلث الذهبي يستهدف تحسين استخدام الموارد التعدينية ورفع قيمتها المضافة، وتنمية الأنشطة السياحية، وقطاعات الزراعة والاستصلاح في الشريط الصحراوي الشرقي من محافظات الصعيد؛ لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المحلية والموارد البشرية وإقامة مجمعات صناعية وتجمعات عمرانية جديدة.