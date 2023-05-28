ضياء رشوان يكشف تفاصيل مشروع المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، اهتمام الرئيس السيسي بالحوار، الذي تجلى في إجراءاته، وآخرها توجيهه لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.



وأوضح خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن مهمة المجلس الوطني للتدريب، تتمثل في التنسيق بين كل الجهات التعليمية في مصر سواء تعليم عالي أو ما قبل الجامعي وبين جهات العمل، منوهًا بأن الرئيس وجه بإرسال مشروع القانون للحوار الوطني لمناقشته قبل مجلس النواب.



وأشار إلى أنّه تم إرسال مشروع القانون بالفعل، بناءًا على توجيه الرئيس، وتوزيعه على الحاضرين بجلسة التعليم ما قبل الجامعي، موضحًا أن مجلس الأمناء قرر عقد جلسة خاصة ووحيدة لمناقشة هذا القانون والمقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل.



وأردف أنه سيتم الاستماع لآراء المشاركين بالحوار، وتسجيل ملاحظاتهم على القانون ورفعها للرئيس حتى يقرر مع مجلس الوزراء، ما سيتم إرساله لمجلس النواب.



وأشار إلى أن المشروع الأولي للقانون الذي سيتم مناقشته خلال جلسات الحوار، فإن تشكيل المجلس الوطني للتعليم سيضم 27 عضوًا، ويرأسه رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء، ومن لهم صلة بالتعليم من جهات وهيئات مختلفة، وعددًا من الخبراء.



ونوه بأنّ المجلس سيكون له 12 اختصاص، منها وضع استراتيجيات واضحة بالتعليم في مصر، وربطها بالتدريب والعمل بألا يكون هناك فجوة بين سوق العمل ومُخرجات التعليم، مُبينًا أنّ هذا الكيان سيحدث تكامل بين المعلومات الخاصة بالتعليم وسوق العمل وبين تدريب الخريجين حتى يتسنى لهم الحصول على فرص عمل.





