 منتخبا أمريكا والإكوادور يتأهلان إلى دور الـ 16 من مونديال الشباب - بوابة الشروق
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منتخبا أمريكا والإكوادور يتأهلان إلى دور الـ 16 من مونديال الشباب

محمد عاطف
نشر في: السبت 27 مايو 2023 - 12:04 ص | آخر تحديث: السبت 27 مايو 2023 - 12:16 ص

تأهل منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية والإكوادور إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، بعد نهاية مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة.

وحقق المنتخب الأمريكي انتصاره الثالث في دور المجموعات بمونديال الشباب، بعد فوزه الثمين على نظيره سلوفاكيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان خوان.

فيما فاز المنتخب الإكوادوري أمام نظيره فيجي بنتيجة 9 - 0، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو ديل استيرو مساء الجمعة.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب الأمريكي رصيده للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة الثانية، فيما وصل رصيد منتخب الإكوادور إلى النقطة السادسة في المركز الثاني، بينما ينتظر منتخب سلوفاكيا باقي مباريات الجولة من أجل معرفة موقفه من التأهل للدور القادم من البطولة.

يُذكر أن أصحاب المركزي الأول والثاني في مجموعات مونديال الشباب 2023، سيتأهلون إلى دور الـ 16 إلى جانب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.


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