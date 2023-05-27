وزير الداخلية يستقبل المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة

استقبل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيليبو جراندى، المُفوض السامى لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة، والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك.



وأعرب المسئول الأممى عن تقديره لجهود الدولة المصرية والأجهزة الأمنية فى استقبال اللاجئين وتقديم كل أُطر الرعاية اللازمة لهم، مُؤكداً حرص المنظمة الدولية على تعزيز قنوات الاتصال والتعاون مع وزارة الداخلية المصرية.



ومن جانبه، أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة المُفوض السامى لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق لسيادته للقاهرة، مؤكداً حرص الدولة المصرية وأجهزة وزارة الداخلية على دعم وتعزيز جهود المنظمة والمجتمع الدولى فى ضوء التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.