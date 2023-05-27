لا يزال بين الأحياء، فها هو يتابع مجريات الأحداث السياسية في العالم، ويحرص على تقديم تحليلاته عن الأوضاع الراهنة، مفصحًا عن توقعات ومآل كثير من القضايا؛ فهو يتحدى الجسد بنشاط العقل.

ويعد هنري كيسنجر، من أبرز من تولى الخارجية الأمريكية على امتداد تاريخها، حيث كان قريبا من دوائر صنع القرار الأمريكي بفترات بالغة الدقة، لكن رغم كل هذه الأعوام، لا يزال سجل "الثعلب العجوز" الحافل بالكثير من الأحداث يثير الجدل.

فيعتبره كثيرون دبلوماسيا عبقريًا، فيما يصفه منتقدوه بأنه مجرم حرب، وفقا لدويتشه فيله الألمانية.

وتعرض الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل للجانب السلبي من شخصية كيسنجر، بين فصول كتابه "الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق" الصادر عن دار الشروق.

* تسليح العراق وثورة الخميني

يقول هيكل: "وكان العراق ـ أولا وأخيرا ـ طرفا رئيسيا في قضية تكدس السلاح في منطقة الشرق الأوسط، لأن الولايات المتحدة اعتبرت أن الثورة الإسلامية في إيران التي أطاحت بنظام الشاه ـ وهو أقرب الأصدقاء إلى أمريكا وإسرائيل ـ ضربة قاسية لها، ومن ثم فإنها لم تدخر جهدا في تسهيل تسليح العراق حتى يستطيع صد المد الإسلامي الإيراني، ومعاقبة ثورة الخُميني وجموحها الجارف".

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* تأجيج النار

وعن النوايا غير الطيبة، يشير هيكل إلى أن الحاصل أن الاستراتيجية الأمريكية سعت إلى ضرب إيران بالعراق، والعراق بإيران، وقصدها استهلاك قوة بلدين لا يمكن الاطمئنان إليهما معا على المدى الطويل.

وكانت تلك السياسة هي التي سميت فيما بعد بسياسة "الاحتواء المزدوج"، وقد عبر عنها هنري كيسنجر: "هذه أول حرب في التاريخ أتمنى أن لا يخرج بعدها منتصر، وإنما يخرج طرفاها وكلاهما مهزوم!".‏