جوارديولا يبدأ التفكير في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد

أكد جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أنه بدأ التفكير بالفعل في أول مباراة من المباراتين النهائيتين اللتين سيخوضهما الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مانشستر سيتي، الساعي للتتويج بالثلاثية، سيواجه غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل على ملعب ويمبلي قبل أن يتوجه لإسطنبول لمواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا بعدها باسبوع.

ولكن يجب على مانشستر سيتي أن ينهي مبارياته في الدوري الإنجليزي غدا الأحد بمواجهة برينتفورد، ولكن، مع تفكير قليل في نتيجة مباراة برينتفورد، أكد جوارديولا أنه يخطط لما ينتظره مستقبلا.

وربما تظل مباراة إنتر ميلان آخر ما يفكر فيه جوارديولا حاليا، ولكن بدأت مباراة مانشستر يونايتد تأخذ حيزا كبيرا من تفكير جوارديولا.

وقال جوارديولا :"سأقول أنني شاهدت القليل من مباريات إنتر الأسبوع الماضي ولكن لم أشاهدهم هذا الأسبوع. أركز أكثر على مباراة مانشستر يونايتد حاليا".

وأضاف :"شاهدت مباراتهم أمام تشيلسي. كنت معجبا بأدائهم وبدأت مراجعة ما فعلوه بنا في المباراة التي أقيت في أولد ترافورد".

وأردف :"مثلما حدث في الماضي، يجب أن نكون حذرين. سأكون حذرا على أي حال، ولكن بعد مباراتهم يوم الخميس، ومبارياتهم الأخيرة، سنستعد لهم بأفضل ما عندنا".

ويريد جوارديولا أن يلعب أمام برينتفورد بتوازن، و قد يرغب في إراحة بعض لاعبيه قبل المباراتين النهائيتين، ولكنه يشعر أنه من المهم أن يحافظ البقية على جاهزيتهم.

ولم يغامر بالدفع بجاك جريليش وأيمريك لابور، وروبين دياز ومانويل أكانجي في مباراة برايتون رغم جاهزيتهم، ولكن لاعبين مثل إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين ورودري وبرناردو سيلفا شاركوا في المباراة.

وقال جوارديولا :" مباراة برايتون ساعدتنا في الحفاظ على المستوى ونتمنى أن تساعدنا مباراة برينتفورد على أن نحافظ على حماسنا للعب المباراتين النهائيتين".

وأضاف :"نحتاج هذا، ولكن المهم أن نصل للأسبوع الأخير قبل المباراتين النهائيتين، وأن كل اللاعبين جاهزون".