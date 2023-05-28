باريس سان جيرمان يتوج بالدوري الفرنسي للمرة الـ 11 في تاريخه

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة الـ 11 في تاريخه، بعد تعادله مع نظيره ستراسبورج مساء اليوم السبت.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة سان جيرمان وستراسبورج، والتي أقيمت على ملعب دو لامينو مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الفرنسي.

وسجل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف النادي الباريسي في الدقيقة 60، قبل أن يدرك اللاعب كيفن جاميرو هدف التعادل لاصحاب الأرض في الدقيقة 80، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

وبتلك النتيجة، رفع فريق باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 85 في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، ليوسع الفارق إلى 4 نقاط مع لانس أقرب ملاحقيه قبل الجولة الأخيرة من المسابقة، ليتوج باللقب رسميا للمرة الـ 11 في تاريخه.

وأصبح النادي الباريسي أكثر الأندية تتويجا بلقب الدوري الفرنسي برصيد 11 مرة، منهيا الشراكة مع سانت إيتيان صاحب الـ10 ألقاب.