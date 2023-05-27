شرطة طهران تحذر من إخفاء لوحات المركبات

أصدرت الشرطة الإيرانية في طهران، تحذيرا شديد اللهجة لمستخدمي الطرق، وسط زيادة في عدد الأشخاص، الذين يغطون لوحات الدراجات بأقنعة وجه وأغطية بلاستيكية وشارات.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، أن تغطية اللوحات المعدنية، يمكن أن تصل عقوبته إلى الحبس ما بين ستة أشهر وعام في السجن، ويعد جريمة جنائية، طبقا لمسئول شرطة بارز في طهران اليوم السبت.

ويقول السكان المحليون في طهران، إن مواطنين يغطون اللوحات المعدنية لمركباتهم لعدة أسباب من بينها، كما هو الحال دائما، حرص مستخدمي الطرق على تفادي الغرامات بسبب المخالفات.