 المؤلف هاني سرحان يحتفل بخطبته على الفنانة بسمة داود في حفل عائلي - بوابة الشروق
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المؤلف هاني سرحان يحتفل بخطبته على الفنانة بسمة داود في حفل عائلي


نشر في: السبت 27 مايو 2023 - 10:15 م | آخر تحديث: السبت 27 مايو 2023 - 10:15 م

احتفل المؤلف هانى سرحان بخطوبته على الفنانة بسمة داود في حفل عائلى بمنزل العروس، وبحضور بعض أصدقاء هانى وبسمة المقربين مع عائلاتهم.

يذكر أن أحدث أعمال المؤلف هاني سرحان مسلسل "حرب" بطولة أحمد السقا، ومحمد فراج، إخراج أحمد نادر جلال، كما قدم هانى سرحان مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة، ومى عز الدين، وإخراج حسين المنباوى.

وبسمة داود هي فنانة شابة بدأت مشوارها الفني في مسلسل "ملوك الجدعنة" والذي عرض في موسم رمضان 2021، وقدمت مؤخرًا مسلسل "منعطف خطر"، ومسلسل "إيجار قديم"، ومسلسل "مشوار الونش"، ومسلسل "حكايات جروب الدفعة".

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