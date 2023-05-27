وزير النقل: انتهاء تطوير الطريق الرئيسي لـ«وادي النطرون - العلمين» قبل إجازة عيد الأضحى

أكد وزير النقل، كامل الوزير، الانتهاء من طريق (وادي النطرون - العلمين) الرئيسي بطول 135 كيلومترا، والذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق، في ٢٥ يونيو المقبل، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك لخدمة المصطافين وتسهيل حركة تنقل المواطنين، والانتهاء من طريق الخدمة في ٣٠ أغسطس القادم ليتم فصل حركة الشاحنات عن الملاكي لتقليل الحوادث وتسهيل حركة تنقل المركبات.

وقال وزير النقل، خلال جولته التفقدية التي أجراها في مواقع العمل بمشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق (وادي النطرون - العلمين) أمس، ورافقه خلالها رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، اللواء حسام الدين مصطفى، وقيادات الهيئة، إن المشروع يشمل رفع كفاءة الطريق القائم وتطوير وتوسعة الطريق ليصبح 8 حارات في كل اتجاه (5 حارات رئيسي و3 حارات للخدمة لحركة النقل والشاحنات).

وتابع الوزير خلال جولته آخر المستجدات الخاصة بمعدلات تنفيذ الأعمال الصناعية، والتي تشمل إنشاء 11 كوبري علوي (9 كوبري دوران للخلف + 2 كوبري علوي عند تقاطع البرقان والسكة الحديد)، بالإضافة إلى توسعة 2 كوبري سطحي وذلك لإلغاء الدورانات السطحية، حيث شدد الوزير على سرعة الانتهاء من الكباري ليكون الطريق طريقا حرا بدون دورانات سطحية أو تقاطعات.

كما وجه بتنفيذ كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، وأن يتم العمل في كل قطاعات المشروع بالتوازي وتكثيف العمل في كل القطاعات على مدار الساعة، وعدم تأثير أعمال التوسعة والتطوير على انسيابية الحركة المرورية، منوها إلى تكثيف العلامات الإرشادية والعواكس الأرضية بطول الطريق.

وأوضح وزير النقل أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية، بالإضافة إلى المحاور والكباري وتمهيد الطرق بشكل يتناسب مع الجمهورية الجديدة، للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الانتقال، واختصار الوقت والجهد وتقليل الازدحام المروري لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري.

وقال إن المشروع يأتي مع الأهمية الكبيرة لتطوير الطريق للمساهمة في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع بين القاهرة والساحل الشمالي، وتسهيل عملية نقل العمالة من القاهرة والدلتا وشمال الصعيد إلى المناطق السياحية بالساحل الشمالي، وهو ما يعد عامل جذب للسياحة التى تعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.