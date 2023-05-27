مناقشة 8 أفلام قصيرة لمدرسة سينما الإسكندرية على مسرح ستوديو ناصيبيان

استضافت جمعية النهضة العلمية والثقافية جزويت القاهرة عروض 8 أفلام قصيرة على أرض مسرح استديو ناصيبيان، بحضور الأب جوزيف إسكندر رئيس مجلس إدارة الجمعية، والأب ماريو بولس مدير مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ويليه كانت مناقشة مفتوحة لصناع الأفلام مع الجمهور، وذلك في إطار النشاط الثقافي والفكري الذي تقدمه الجمعية.

يذكر أن الأفلام من إنتاج منحة صناعة الفيلم القصير، المقدمة من مدرسة السينما بجيزويت الإسكندرية، وهي فيلم مادونا للمخرج جون فريد، وفيلم رد على صمت مستمع للمخرج علي نجاتي، وخلل الفردوس للمخرج محمد فريد، وفيلم بروفة للمخرجة داليا محمود، وفيلم على واحدة ونص للمخرجة نورين الخولي، وفيلم بيت الورد للمخرجة نهى بظاظو، وفيلم عرض مباشر للمخرج بيشوي كامل، وفيلم سفرة دايمة للمخرج يحيى الحلو.

وقال إسلام كمال مدير برنامج السينما بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، إن وجود الجمهور هو الجائزة الحقيقة لصناع الأفلام، حيث إن الأفلام تُصنع للجمهور وللتفاعل معه، مؤكدا أنه جزءً من تحقق فكرة إنتاج الفيلم، وجود جمهور وشاشة عرض، ثم ما يحدث من مناقشة وتساؤلات حول ما تقدمه الأفلام من رسالة.

وأوضح أن كل من تقدم لمنحة إنتاج الأفلام القصيرة فرق وليس أفراد، وذلك في إطار أنشطة مدرسة السينما بجزويت الإسكندرية، مؤكدا أن فكرة الفرق قائمة على فكرة إنتاج الأفلام، حيث إن الفيلم ينتج من فريق مكون من مخرج، وكاتب سيناريو، ومصور، ومونتير، ومدير إنتاج، مؤكدا أن إحدى أهداف مدرسة السينما هو إنتاج جيل من صناع الأفلام لديها القدرة على الاستدامة وإيجاد حلول للإنتاج.

وقال علي نحاتي مخرج فيلم رد على صمت متسمع، إن الفيلم هو تجربته الأولى في الإخراج، موضحا أنه دائما ما يلجأ أصحاب التجارب الأولى في صناعة الأفلام القصيرة لكي تكون المرجعية التي يستخدموها هي الهموم الذاتية، وأضاف أن فكرة الفيلم تدور حول شخصيات غير قادرة على التواصل.

وأشار محمد فريد مخرج فيلم خلل الفردوس، إلى التعاون الكبير بين صناع الأفلام جميعًا لأن بعضهم ليس لديهم خبرة سابقة في صناعة الأفلام القصيرة، ولكنهم كانوا روح واحدة ويتمنوا النجاح لبعضهم، ولديهم الحماس الكبير لإخراج الأفلام بشكل مهني ومشرف حتى في مرحلة الأخيرة لإنتاج الفيلم وهي المونتاج.

بينما أوضح يحيى الحلو مخرج فيلم سفرة دايمة، أن كل صناع الأفلام شاركوا في سيناريوهات بعضهم؛ ما أدى إلى أنهم كانوا على دراية تامة بتفاصيل التصوير وهذا بدوره دعم تعاونهم.