محلل تركي: دعم أوغان لـ أردوغان لا يعني تصويت كل أنصاره للرئيس الحالي

قال سركيس قصرجيان، الكاتب الصحفي المتخصص بالشأن التركي، إن إعلان المرشح الذي حل ثالثا في الجولة الأولى من الانتخابات التركية سنان أوغان دعمه للرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات التي ستجرى غدًا الأحد، يأتي في سياق حسابات الربح والخسارة.



وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن أوغان يرى أن المرشح الرئاسي والرئيس الحالي أردوغان هو الأوفر حظًا في الجولة الثانية، وبالتالي هو يحاول كسب شيء ما أو اتفاق ما من هذا الدعم، مستبعدا تفسير دعم سنان لأردوغان، أنهما باتا يتشاركان أرضية أيديولوجية، أو توفر بينهما قرب في السياسات.



وأوضح الكاتب الصحفي المتخصص بالشأن التركي، أن سنان أوغان يُمثل بالأساس تيارًا ثالثًا في الانتخابات التركية لا يتوافق مع أردوغان أو كليجدار أوغلو، وهو بالأساس مُنشق، وتم استبعاده من حزب الحركة القومية، وهم حلفاء أردوغان في تحالف الشعب، فيما أن سنان أوغان أعلن في مؤتمر دعمه لأردوغان كون المعارضة التركية لم تقدم له أسبابًا مُقنعة لكي يدعم مرشحها في الجولة الثانية من الانتخابات.



ورجح أن دعم سنان من شأنه أن يُعطي أفضلية للرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، لكنه ليس بالضرورة يمنحه كل الأصوات، مُوضحًا: «هذا الدعم لا يُمكن حسابه رياضيًا، بالطبع سيذهب جزء أكبر من هذه الأصوات التي سجلت نسبة5.3 لأردوغان، ولكن سيكون هناك جزء آخر سيذهب إلى كليجدار أوغلو».



وأشار إلى أن التحليلات بشكل عام كانت تتجه نحو تأثير دعم أوغان لأردوغان في تعزيز أصواته، لكن ينظر إلى هذا الدعم بصفة شخصية، مُوضحًا أنه لا يعتبر دعمًا من قبل «تحالف الأجداد» المؤلف من 5 أحزاب للرئيس أردوغان، وهو ما يجعل «تأثيره سيكون أقل من المتوقع».



وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنافس في الرئاسية مرشح «تحالف الجمهور» أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.



وتقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وقليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.