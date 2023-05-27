الأرصاد: فرص لهطول أمطار غدا الأحد على أغلب أنحاء الجمهورية

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ غدا الأحد يشهد فرصا لهطول أمطار على أغلب محافظات الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» الذي تُقدمه الإعلاميتان ياسمين سيف وسلمى عادل، على قناة «ten»، اليوم السبت، أن شدة الأمطار ستختلف من منطقة لأخرى في كل الأنحاء.

وأكدت أن الأمطار لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، موضحة أن غدا سيشهد أيضا تسجيل انخفاض في درجات الحرارة مقارنة باليوم (الذي يمثل ذروة الموجة الحارة).

وأوضحت أن الأجواء ستظل حارة على الرغم من هذا الانخفاض في درجات الحرارة، مُرجعة ذلك إلى أنّ الفترة الحالية هي سمات فصل الصيف (الذي يبدأ فعليا في 21 يونيو المقبل).

وذكرت أن درجات الحرارة التي يتم تسجيلها حاليا في فصل الربيع لم تبلغ معدلات تفوق ما هو معتاد أو طبيعي في تلك الفترة، كما أنه لم يتم تسجيل درجات حرارة أكثر من 40 درجة مئوية حتى الآن.