الأمم المتحدة تؤجل تقديم مساعدات نقدية بالدولار للاجئين السوريين في لبنان

أجلت الأمم المتحدة قرارا باستخدام الدولار في بعض المساعدات النقدية التي تقدمها للاجئين السوريين في لبنان، وذلك بعد اعتراضات من مسؤولين لبنانيين قالوا إن ذلك يمكن أن يزيد التوترات مع المواطنين اللبنانيين الذين يعانون من ضغوط شديدة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، اليوم السبت، إنها اتخذت قرارا، بناء على طلبات لبنانية، بالوقف المؤقت لاستخدام الدولار إلى جانب الليرة اللبنانية في صرف المساعدات الشهر المقبل للاجئين، مع استمرار المناقشات حول الطريقة المناسبة لتقديم المساعدات، بحسب وكالة "رويترز".

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها منذ بدأ الانهيار الاقتصادي في عام 2019، الأمثر الذي أثقل كاهل الأسر اللبنانية ونحو 800 ألف سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكان منسق الشئون الإنسانية في لبنان عمران رضا ومسئولون آخرون في الأمم المتحدة قد قالوا الثلاثاء، إن وكالاتهم ستبدأ في توزيع المساعدات على اللاجئين بالدولار والليرة.

وقالوا إن "الانخفاض السريع" في قيمة الليرة وتقلبات سعر الصرف والتحديات اللوجستية لتأمين مبالغ كبيرة من العملة اللبنانية جعلت "من المستحيل على الأمم المتحدة والشركاء الاستمرار في صرف المساعدات النقدية بالليرة وحدها".

لكن الوكالات نفسها عدلت عن ذلك بعد اجتماعات يوم الجمعة مع رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار.

وقال الحجار في مؤتمر صحفي، إن وزارته لم تُبلغ بالطريقة الملائمة بقرار تقديم المساعدات بالدولار الذي قال إن من شأنه أن يزيد التوترات بين اللاجئين واللبنانيين.

ونقلت "رويترز" عن مصدر حكومي لبناني قوله إن ميقاتي هو الآخر لم يكن على علم بقرار تقديم المساعدات بالدولار.

ويأتي تراجع الأمم المتحدة وسط تصاعد التوترات الاجتماعية في لبنان بسبب موضوع اللاجئين.

وقال مسئولون إن لبنان لم يعد قادر على تحمل استضافة السوريين، في الوقت الذي يكافح فيه للتعامل مع أزمته المالية.