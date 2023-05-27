الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من جنين ويواصل تضييق الخناق على قرى في رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أربعة فلسطينيين، من محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية، لدى مروروهم بحاجز عسكري وهم في طريقهم إلى مدينة "أريحا" شرق الضفة.

وعلى صعيد متصل، واصلت قوات الاحتلال، حصارها المفروض على قرية "المغير" شرق رام الله، وسط الضفة، وذلك بغلق مدخليها الرئيسيين لليوم ال(15) على التوالي.

وقال سكان من القرية "إن قوات الاحتلال تمنعهم من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول لأماكن عملهم".

وخلال مواجهات في القرية أمس الجمعة، تعرض سكان القرية لاعتداءات من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال، وأصيب أحدهم بالرصاص الحي في رأسه، وأربعة آخرون برضوض، فيما أحرق مستوطنون 5 سيارات تعود للمزارعين في المنطقة. وتتعرض منطقة "ترمسعيا" المجاورة لقرية "المغير" هي الأخرى لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال.

وفي قرية "النبي صالح"، الواقعة شمال غرب رام الله، نصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا قرب مستوطنة "حلميش"، وأوقفت عددا من السيارات، وفتشتها ودققت في هويات راكبيها، ما أعاق حركة المواطنين الفلسطينيين.