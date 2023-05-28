أصدرت اللجنة المؤقتة بالنادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبوبكر الحديدي، بيانًا رسميًا تُعلن من خلاله رحيلها عن النادي.

وجاء نص البيان على النحو التالي:-

اجتمعت اللجنة المؤقتة التي تدير النادي الإسماعيلي مساء اليوم بشكل طارئ لمناقشة ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية والقاضي بإلغاء قرار تعيينها.

وفي هذا الصدد يؤكد أعضاء اللجنة بعد صدور هذا الحكم إنتهاء صلتهم بالنادى كمسؤولين بدءا من اليوم 27-5-2023 احتراما لأحكام القضاء واضعين أنفسهم تحت إمرة النادي الإسماعيلي وجماهيره بصفتهم أعضاء جمعية عمومية دون الإنتظار لنسخ الحكم الصادر وإعلانه واعتبار إتصال علمنا به بمثابة إعلان للجنة ومن ثم تنفيذه فورًا دون تأخير.

كما تعد اللجنة جماهير النادي الإسماعيلي ومحبيه تقديم كشف حساب بما قامت به داخل أروقة النادى طوال الأربعة أشهر الماضية وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، متمنين لنادينا الحبيب عبور هذه الأزمة التي لم تحدث منذ نشأته.