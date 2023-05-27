 كندا توافق على إعادة توطين أفغان عالقين في الإمارات - بوابة الشروق
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كندا توافق على إعادة توطين أفغان عالقين في الإمارات

د ب أ
نشر في: السبت 27 مايو 2023 - 9:52 ص | آخر تحديث: السبت 27 مايو 2023 - 9:52 ص
أعلنت دائرة "الهجرة واللاجئين والجنسية الكندية أن الإمارات وافقت على تسهيل النقل الآمن للأفغان العالقين بها إلى كندا.

وفي المقابل، قال شون فرازير، وزير الهجرة واللاجئين والجنسية الكندية، إن بلاده ملتزمة بنقل هؤلاء الأفغان إلى كندا، الذين تم إجلاؤهم إلى الإمارات، بعد سقوط كابول، في أيدي طالبان في أغسطس 2021، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

ووفقا للاتفاق، وصل 650 شخصا إلى كندا، من الإمارات، طبقا للموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة الكندية. وأضاف الموقع أن طائرة مستأجرة، تحمل لاجئين أفغان عالقين في الإمارات، منذ أكثر من عام، هبطت في مطار "تورونتو" أمس الجمعة.

يذكر أنه في أعقاب الإطاحة بالنظام السابق لأفغانستان في أغسطس 2021، تعهدت كندا بإعادة توطين 40 ألف أفغاني على الأقل، بموجب برنامجها الإنساني.

وحتى الآن، تم قبول 32 ألف شخص، في كندا، طبقا لوزارة الهجرة الكندية.

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