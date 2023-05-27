وزير الصحة: انطلاق مبادرة جديدة للأورام خلال أيام

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال أيام سيتم إطلاق مبادرة جديدة للأورام، تستهدف الكشف المبكر عن سرطانات البروستاتا وعنق الرحم، والقاولون والرئة.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمبادرة الرئاسية "للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد".

وقال عبدالغفار إن مصر كانت من أوائل الدول علي مستوى العالم إصابة بفيروس سي، منهم حوالي 15% يصل إلى فشل كبدي مما يؤدي إلى عمليات زراعة الكبد.

وأضاف الوزير أن نجاح مصر في الخلو من فيروس سي، أمر هام للغاية، ويجب أن نفتخر به كمصريين، قائلا إن المصابين الذين يصابون بفشل كبدي تقلص عددهم بشكل ملحوظ، والإصابات السنوية بفيروس سي انخفضت بنسبة 92%.

وذكر أن مصر تتكلف 3 مليارات جنيه فقط في الأدوية، وذلك قبل ارتفاع الاسعار، مؤكدا أن اكتشاف المرض بشكل يساعد في التعافي والشفاء بشكل أسرع.

وقال عبدالغفار إننا نسعى لتحويل نسب النجاح إلى نسب نجاح عالمية.