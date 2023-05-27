سجل منتخب الإكوادر رقماً مميزًا في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، بعد فوزه الكبير أمام نظيره فيجي مساء الجمعة.

وفازت الإكوادور على منتخب فيجي بنتيجة 9 - 0، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو ديل استيرو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال الشباب.

وحقق المنتخب الإكوادوري ثالث أكبر انتصار في تاريخ بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، بعد فوزه الكبير أمام فيجي، فيما يُعد منتخب النرويج صاحب الانتصار الأكبر في المسابقة أمام منتخب هندوراس بنتيجة 12 - 0 في النسخة الماضية.

يُذكر أن المنتخب البرازيلي صاحب ثاني أكبر انتصار في مونديال الشباب، الذي حققه بنتيجة 10 - 0 على بلجيكا في دور الـ 16 من نسخة عام 1997.