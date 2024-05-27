 روسيا تعتزم بناء محطة طاقة نووية صغيرة في أوزبكستان - بوابة الشروق
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روسيا تعتزم بناء محطة طاقة نووية صغيرة في أوزبكستان

د ب ا
نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 6:35 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 6:35 م

أعلن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف أنه من المقرر اليوم الاثنين أن توقع روسيا وأوزبكستان اتفاقية بشأن بناء محطة طاقة نووية ذات قدرة صغيرة، حسبما ذكرت وكالة انترفاكس للأنباء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أن الطرفين يناقشان شروط الاتفاقية منذ فترة طويلة وأنهما على استعداد للاسراع من تنفيذ هذا المشروع.

كان وزير الطاقة الاوزبكي ، جورابك ميرزا محمودوف، صرح في السابق بأن بلاده تجري محادثات مع دول مجاورة لشراء الغاز الطبيعي والكهرباء بشروط تجارية.

وأضاف ميرزا محمودوف قوله في بيان تم بثه عبر الفيديو على صفحة وزارة الطاقة على "تليجرام"، إن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى تحتاج إلى المزيد من الطاقة في ظل نمو الاقتصاد والسكان وارتفاع مستويات المعيشة.


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