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تقرير: رئيس الوزراء الألباني يقول إن اتفاق الهجرة مع إيطاليا يستمر لمرة واحدة

روما - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 10:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 10:18 ص

قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في مقابلة صحفية، إن اتفاق الهجرة مع إيطاليا غير متجدد.

وأضاف رئيس الوزراء، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن الحكومات الأخرى تواصلت معه لمعرفة ما إذا كان يمكن تكرار الترتيب مع إيطاليا والذي بموجبه يتم تسجيل بعض المهاجرين المتجهين لإيطاليا في ألبانيا والانتظار هناك حتى النظر في طلبات لجوئهم.

وتابع: "لقد قلت لا؛ لأن المسألة ليست منطقية بالنسبة لي".

وحذر من التعامل مع الهجرة باعتبارها مشكلة أمنية سيما بالنسبة للحكومات التي تحاول تصديرها للخارج.

وفي فبراير، أقر البرلمان الألباني، اتفاقا مع روما ينص على إرسال المهاجرين القادمين بالقوارب إلى مراكز تديرها إيطاليا على الأراضي الألبانية.

 

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