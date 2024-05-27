نتنياهو: نجري تحقيقا بشأن خطأ كارثي وقع في رفح أمس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن حكومته تجري تحقيقا بشأن خطأ كارثي وقع في رفح أمس.

ومساء أمس، استشهد 45 فلسطينيا وأصيب العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.

وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، أنه ليس مستعدا لإنهاء الحرب قبل تحقيق كل أهدافها.

وزعم أن زعيم الجناج العسكري يحيى السنوار هو العائق الوحيد أمام إطلاق سراح المحتجزين ولست هو، على حد قوله.

وادعى أن السنوار يطالب إسرائيل بشروط استسلامية تشكل خطرا على وجودها.