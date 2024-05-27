باكستان تطالب الصين بإعادة هيكلة ديون الطاقة المستحقة

كشفت وكالة “نيكاي” الاقتصادية الصينية، أن باكستان، تتحرك حاليا لإعادة هيكلة أكثر من 15 مليار دولار من ديون محطات الطاقة المستحقة لمنتجي الطاقة الصينيين.

وبينت الوكالة في تقرير لها أن باكستان توجد حاليا في مأزق بسبب فواتير تشغير غير مدفوعة بقيمة 1.9 مليار دولار في 20 محطة للطاقة تدعمها الصين، بنيت معظمها في إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار، كجزء من مبادرة الحزام والطريق الشاملة لباكستان، وقد بنيت هذه المحطات بالاستدانة من الصين.

لكن إسلام أباد أعلنت في نهاية الأسبوع الماضي أنها تسعى إلى إعادة هيكلة 15.4 مليار دولار من القروض المرتبطة ببناء تلك المحطات التي تمولها الصين.

ونقلت الوكالة عن مسؤول باكستاني، قوله إن إسلام أباد تريد تمديد فترة استحقاق القروض لمدة خمس سنوات لتوفير ما يقرب من 2 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون على مدى السنوات القليلة المقبلة.

ولفتت الوكالة إلى أن تأخير الدفع يمكن أن يمنح الحكومة مجالا للمناورة لتجنب رفع أسعار الكهرباء في خضم الطلب المتزايد في فصل الصيف، موضحة أن ارتفاع أسعار الطاقة أثار احتجاجات واسعة في البلاد.

وجاء إعلان باكستان لإعادة الديون، بالتوازي مع مفاوضات تعقدها باكستان من أجل حزمة إنقاذ جديدة تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، الذي دعا إسلام آباد إلى التوقف عن دعم قطاع الطاقة.

ونقلت الوكالة عن أستاذ الاقتصاد المساعد في معهد إدارة الأعمال في كراتشي، عادل ناخودا، بشأن خطة إعادة الهيكلة “إنها تقلل من عبء ديون باكستان، عندما يتعلق الأمر بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي”.

وتهدف باكستان إلى الحصول على الموافقة على إعادة هيكلة ديونها المقترحة قبل زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف للصين الشهر المقبل، لكن المراقبين قالوا إن إقناع بكين قد يكون صعبا.

وكانت دعت الشركات الصينية باكستان مراراً وتكراراً إلى تسوية فواتير الطاقة المستحقة عليها، مما أثار المخاوف من أن المنتجين قد يعلقون عملياتهم لإجبار إسلام آباد على الدفع.