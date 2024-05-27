نتنياهو يتحدث عن مواجهة ضغوط حرب غزة: قالوا لنا لا تدخلوا رفح ودخلناها

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم تعرضوا لضغوط من المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة بسبب حرب غزة.

وأضاف في كلمة أمام الكنيست، اليوم الاثنين: «ضغطوا علينا وقالوا لا تدخلوا في عملية برية ودخلنا.. لا تدخلوا مستشفى الشفاء ودخلنا.. لا تدخلوا خان يونس ودخلنا.. لا تدخلوا رفح ودخلنا».

وأشار إلى أن حكومته تتخذ قرارات صعبة في وتتطلب مسئولية وقيادة للوقوف أمام الضغوط.

ولفت إلى أنه لن يستجيب للنداءات التي تطالبه بالاستسلام، وأنه سيقف أمام الضغوط سواء الداخلية أو الخارجية، مدعيًّا أنه سيسهر على مصالحهم الوطنية انطلاقا من مسئوليتي وفق زعمه.

وتحدث نتنياهو عن أنهم يقاتلون دفاعا عن وجودهم وبين رغبة من وصفهم بأعدائهم الراغبين في تدمير إسرائيل.