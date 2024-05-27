قتيل و10 جرحى باستهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية قرب مستشفى جنوب لبنان

استهدفت مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم الاثنين، بصاروخ موجه، دراجة نارية في محيط مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان.

وقالت فضائية «المنار» اللبنانية، التابعة لحزب الله، إن الحادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين من المدنيين.

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وأمس الأحد، قتل 8 أشخاص في ضربات إسرائيلية على قرى جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ومصدر مقرّب من حزب الله، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أن هجماته استهدفت عناصر من الحزب.

وقالت المصادر إن شخصين قُتلا في عيتا الشعب، وثلاثة في حولا، واثنان في يارون وسائق دراجة نارية استُهدفت من مسيرة، على طريق رئيسي في الناقورة.

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، قتل 438 شخصا على الأقلّ في لبنان، بينهم 283 عنصرا من حزب الله و82 مدنيا على الأقلّ، وفق حصيلة أعدّتها وكالة «فرانس برس»، استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 14 عسكريا و11 مدنيا.