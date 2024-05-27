جهاز مدينة دمياط الجديدة يواصل حملاته للقضاء على الإشغالات والتعديات

شن جهاز مدينة دمياط الجديدة، حملة مكثفة بالحي الأول والرابع بالمدينة، أسفرت عن ازالة فورية لـ2 مظلة خارج خطوط التنظيم، ومصادرة مجموعة كبيرة من الإشغالات المتنوعة، وتم مصادرة وإيداع المضبوطات في مخازن الجهاز، وتحرير محاضر إشغال لأصحاب المحلات التجارية للتعدي على خطوط التنظيم والباعة الجائلين، مع استكمال الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال تلك المخالفات.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تعمير تنمية مدينة دمياط الجديدة، في بيان له اليوم، أن حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، تهدف لمنع مخالفات السير العشوائية، تم ضبط عدد من التكاتك وتروسيكلات نباشين، وتم التحفظ على المعدات وإيداعها مخازن الجهاز ومصادرتها، واستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ووفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

كما شدد «خلف الله» على استمرار أعمال الرصد والمتابعة في جميع أحياء المدينة، لإنهاء أي مظاهر للتعديات والإشغالات في مهدها، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تطبيق القانون، وعدم التهاون مع مثل هذه الظواهر، على مدار الـ24 ساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دمياط الجديدة، في إطار الحملات المستمرة على مدار الساعة؛ بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري ومنع الظواهر العشوائية، في جميع صورها.

شارك في الحملة معاوني رئيس الجهاز، والمشرف العام على الادارة العامة للتنمية، ورؤساء القطاعات والأحياء والادارات المعنية، الأمن والتنمية وأعضاء لجنة الازالة والتعديات، لاتخاذ الإجراءات الصارمة لضبط الشارع والقضاء على الإشغالات والتعديات، واسترداد حق الدولة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن الجديدة؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.