جنود بين 10 قتلى في هجوم شنه مسلحون على نقطة عسكرية باكستانية

أعلن مسؤولون اليوم الإثنين، أن مسلحين إسلاميين هاجموا نقطة عسكرية باكستانية بالقرب من الحدود الأفغانية، مما أسفر عن مقتل خمسة جنود على الأقل في تبادل لإطلاق النار نتج عن الهجوم.

وقال المسؤول المحلي عطا الله شاه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن خمسة مسلحين على الأقل قتلوا أيضا في تبادل إطلاق النار الذي استمر لساعات.

ووقع هذا الهجوم، وهو الأحدث، في منطقة خيبر بختوانخا الجبلية التي تحد إقليم نانجارهار الأفغاني.

وأعلنت جماعة طالبان باكستان عن مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من الصباح وجاء بعد يوم من مقتل خمسة مسلحين وجنديين في تبادل لإطلاق النار في نفس المنطقة.

وتقف طالبان باكستان، وهي جماعة تتبع نفس التفسير المتشدد للإسلام كنظرائها الأفغان ولكنها لديها تنظيما مختلفا، وراء الزيادة في أعمال العنف في السنوات الأخيرة.