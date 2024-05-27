عضو بمجلس السيادة السوداني يؤكد طرح وثيقة جديدة لحكم البلاد خلال أيام

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية ياسر العطا أن الأيام القليلة القادمة ستشهد ميلاد وثيقة جديدة يتم من خلالها تعيين رئيس وزراء وحكومة كفاءات مستقلة لإدارة شؤون وحكم البلاد خلال الفترة التأسيسية الانتقالية القادمة التي سيكون الشعب حاضنتها السياسية على حد تعبيره.

وقال العطا في كلمة أمام مجموعة من شباب لجان المقاومة والثوار وأعضاء لجنة مبادئ ثورة ديسمبر مساء الأحد في أم درمان "ما يحكم الفترة التأسيسية الانتقالية القادمة ، خلال الأيام القليلة القادمة هي وثيقة جديدة يتم من خلالها إعادة صياغة المجلس السيادي، تعيين رئيس مستقل لمجلس الوزراء، تكوين حكومة من كفاءات مستقلة. أنا لا أعرف لماذا لا يجتمع الشباب ويقدموا لنا أسماء مرشحين من الشباب للحكومة القادمة؟ هل خلاص حواء السودان وقفت يا أخوانا من إنجاب الناس الأكفاء لإدارة هذه الدولة".

وأكد عضو مجلس السيادة السوداني استعداد القوات المسلحة للمرحلة الثانية من مفاوضات جدة شريطة تنفيذ كافة البنود التي وردت في إعلان المبادئ والمتعلقة بخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والمستشفيات والمرافق الحكومية والتجمع داخل معسكرات محددة بعد إجلاء كافة عناصرها من الأجانب ومحاسبة المتورطين في انتهاكات ضد المواطنين.

وشدد العطا على مواصلة الحرب ضد من وصفهم بالجنجويد مهما بلغت التكلفة وحتى لو استمرت لعشر سنوات فضلا عن محاسبة من يساندهم سياسياً وإعلامياً ومادياً، مشيراً الى أن قوات الدعم السريع إرتكبت فظائع بحق المواطنين العزل بحيث لا يمكن للحكومة أن تتدخل في إلغاء الحق الخاص للضحايا في التقاضي ورد الحقوق بمحاسبة مرتكبيها والمتورطين فيها.

ووعد العطا شباب لجان المقاومة والثوار ومتطوعي العمل الإنساني بتسهيل تحركاتهم مع السلطات الأمنية لتسهيل دورهم في خدمة المواطنين عبر لجان الأحياء التي تساهم في إنشاء مطابخ مشتركة للأسر الفقيرة إلى جانب توزيع المساعدات الإنسانية للنازحين بمراكز الإيواء

وتأتي تصريحات العطا قبل ساعات من انطلاق المؤتمر العام لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم (تقدم)، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ، في محاولة لتأسيس تحالف سياسي جديد يطرح رؤيته لتحقيق السلام وبحث فرص استعادة الحكم المدني في البلاد.