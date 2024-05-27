رئيس وزراء سلوفاكيا السابق يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا

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قاد رئيس الوزراء السلوفاكي السابق إيجور ماتوفيتش مظاهرة في كييف اليوم الاثنين داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا في مقاومة الغزو الروسي.

وكُتب على ملصق يبلغ طوله عشرات الأمتار جرى تثبيته بميدان الاستقلال بوسط العاصمة الأوكرانية "الاتحاد الأوروبي ، استيقظ! ساعد أوكرانيا الآن للدفاع عن الأرواح!" وأضيف في الملصق ، وإلا سيتعين على الاتحاد الأوروبي ثمنا أفدح وهو أرواح مواطنيه خلال بضع سنوات".

وقال ماتوفيتش إن المظاهرة ، التي نظمها حزب سلوفينسكو الذي ينتمي إليه ماتوفيتش ، تهدف إلى جعل أوروبا تستيقظ قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر المقبل.

يذكر أن ماتوفيتش ، وهو شعبوي محافظ ، تولى منصب رئيس الوزراء في 2020-2021 وبعدها تولى منصب وزير المالية حتى عام 2023.

وهو حاليا بات شخصية منعزلة نسبيا في المشهد السياسي بالبلاد عقب سلسلة من الفضائح.

أما رئيس الوزراء الحالي روبرت فيكو فقد تعهد بقطع كافة أشكال الدعم العسكري لأوكرانيا.

وأصيب فيكو بجروح خطيرة في محاولة اغتيال في 15 مايو الجاري.