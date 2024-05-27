مطروح: ضخ مياه الشرب من محطة تحلية الرميلة 4 الشهر المقبل

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه جارٍ الإسراع في الانتهاء من إنشاء محطة الرميلة 4 بطاقة 65 ألف م3/يوم، لتصبح كمية الطاقة الإنتاجية لمحطات الرميلة 125 ألف م3/يوم، بما يكفي احتياجات مدينة مرسى مطروح حتى عام 2037، طبقاً للمخطط العام للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف المحافظ أنه من المقرر تشغيل محطة التحلية الجديدة في نهاية الشهر المقبل، بالإضافة إلى الإنتاج من محطة تحلية الضبعة التي تعمل بطاقة 40 ألف م3/يوم، وتشغيل محطة التحلية بمدينة النجيلة بطاقة 3500 م3/يوم.

وأكد المحافظ على متابعة تكثيف جهود المحافظة لزيادة ضخ المياه للمواطنين، مع تلقي كافة الشكاوى والرد عليها، واتخاذ عدد من الإجراءات لتوفير المياه، مما يساعد في القضاء على نقص مياه الشرب، خاصة خلال موسم الصيف السياحي.