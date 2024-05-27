ماكرون يضع إكليلا من الزهور على نصب تذكاري لقتلى يهود أوروبا في برلين

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أحيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذكرى يهود أوروبا الذين قتلوا على يد ألمانيا النازية، في بداية اليوم الثاني من زيارته لألمانيا.

وقام ماكرون، رفقة الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، بزيارة النصب التذكاري للمحرقة بالقرب من بوابة براندنبورج في برلين صباح اليوم الاثنين.

ووضع الرئيسان إكليلين من الزهور بألوان العلمين الوطنيين لدولتيهما رفقة زوجتيهما بريجيت ماكرون وإلكه بودنبندر على النصب التذكاري للمحرقة، وزاروا المتحف التابع له.

وقُتل حوالي ستة ملايين يهودي على يد النازيين في أوروبا، ولقي معظمهم حتفه في معسكرات الاعتقال والإبادة.

وهذه أول زيارة دولة يقوم بها رئيس فرنسي لألمانيا منذ 24 عاما. وزيارة الدولة - على عكس زيارة العمل - تستمر دائما عدة أيام وتتبع بروتوكولا محددا، والذي يتضمن على سبيل المثال مأدبة رسمية وزيارة موقع واحد على الأقل خارج العاصمة.

ويتوجه ماكرون اليوم أيضا إلى ولاية سكسونيا الواقعة شرقي البلاد، حيث يزور مدينتي دريسدن وموريتسبورج، وكذلك سكسونيا برفقة شتاينماير، وسيكون في استقبالهما في قصر موريتسبورج رئيس حكومة الولاية، ميشائيل كريتشمر.

وفي المساء يلقي ماكرون خطابا حول السياسة الأوروبية أمام كنيسة "فراونكيرشه" في دريسدن.

ومن المتوقع أن يحضر الفعالية آلاف الشباب من سكسونيا وبولندا والتشيك وفرنسا.