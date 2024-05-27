زيلينسكي يلتقي رئيس الوزراء سانشيز والملك فيليب في إسبانيا

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدريد اليوم الإثنين، في زيارته الرسمية الأولى لإسبانيا.

وأعلن زيلينسكي أنه سوف يوقع اتفاقية أمنية إلى جانب مناقشة الدعم العسكري لجهود أوكرانيا في الحرب ضد روسيا خلال الزيارة.

وقال الرئيس الأوكراني في بيان عبر تطبيق تليجرام، إنه سوف يناقش إمدادات الأسلحة وتدريب الجنود الأوكرانيين في محادثات مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

كما سينسق الخطوات قبل قمة سويسرا التي تعقد يومي 15 و 16 يونيو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وتحدثت وسائل الإعلام الإسبانية أيضا عن زيارة محتملة لمجلس النواب الإسباني في وقت لاحق من عصر اليوم.

ونقلت صحيفة" البايس" الإسبانية نقلا عن مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها، أن إسبانيا سوف تلتزم بتوريد أسلحة لأوكرانيا بقيمة أكثر من 1ر1 مليار يورو (2ر1 مليار دولار)، وهي أكبر كمية واحدة من المساعدات العسكرية تقدمها احكومة الإسبانية لدولة أخرى.

وقالت الصحيفة إن الحزمة سوف تشمل صواريخ باتريوت و19 دبابة قتال ليوبارد وغيرها من الأسلحة المصنعة في إسبانيا.

وأضافت أن الهدف هو إيصال أول عشر دبابات ليوبارد بحلول نهاية حزيران/يونيو إلى جانب صواريخ وذخيرة إضافية.